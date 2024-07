Für ein selbstbestimmtes Leben: Johanna braucht mehr Geld

Geld reicht nicht für Mindestlohn

Die meisten von Johannas Assistenten sind Studierende, die sich etwas dazuverdienen. Auch ihre beiden Mitbewohner übernehmen Dienste, die ihnen auf die Miete gutgeschrieben werden. Alle sind Hilfs- und keine Fachkräfte. Letztere müsste es aber laut Zielvereinbarung mit dem Kostenträger auch geben. Das Problem: Das zugewiesene Budget reicht laut Wolfgang Vogt nicht einmal, um die Hilfskräfte nach Mindestlohnvorgaben zu bezahlen. Das liege aber daran, dass sich das Landratsamt Main-Tauber-Kreis als zuständige Behörde nicht ans Gesetz halte.

Obwohl die Vogts seit Jahren in Würzburg leben, ist das Amt in Tauberbischofsheim der Kostenträger für Johannas persönliches Budget. Weil die Familie beim Erstantrag in Bad Mergentheim gelebt hatte, bleibt die dortige Behörde für immer zuständig, auch bei einem Umzug in ein anderes Bundesland. Allerdings muss sich der Kostenträger per Gesetz an die ortsüblichen Löhne am Wohnort halten, was laut Markus Moll, dem Pressesprecher des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis auch geschehe.

Wolfgang Vogt sieht das anders. "Wir kriegen trotz einer Erhöhung nicht so viel, dass wir den gesetzlichen Mindestlohn mit den gesetzlichen Abgaben zahlen können", sagt Wolfgang Vogt. Pro Helferstunde zahlt das Amt aktuell etwa 15 Euro brutto, so Vogt. Der Mindestlohn für ungelernte Hilfskräfte liegt bei 12,41 Euro, alle Abgaben und Zuschläge mit eingerechnet, kommt Wolfgang Vogt auf etwa 23 Euro. Eine Summe, die der Bezirk Unterfranken im Gegensatz zum Landratsamt Main-Tauber-Kreis zahlt. Eine Helferstunde wird hier mit etwa 27 Euro brutto vergütet. Das geht aus Unterlagen eines vergleichbaren Falls hervor, die dem BR vorliegen.