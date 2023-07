Experte zu Ängsten: Information und Konfrontation können helfen

Die Studie "Kriminalität und Sicherheitsempfinden 2020" des Bundeskriminalamts, die vor einigen Monaten vorgestellt worden ist, hat ergeben: Zwar ist für knapp die Hälfte der Befragten das Sicherheitsgefühl gleichgeblieben. Fast ebenso viele Studienteilnehmer fühlen aber genau das Gegenteil. Deutschland ist für sie - im Vergleich zum Vorjahr - unsicherer geworden.

"Unsicherheit ist ein Ausdruck von Angst", erklärt Prof. Dr. Peter Zwanzger von der Gesellschaft für Angstforschung e.V.. Und Menschen unterschieden sich eben nicht nur äußerlich voneinander, sondern auch in ihrem "emotionalen Erleben", in ihrem Angstempfinden. Dass sie die Realität unterschiedlich wahrnähmen, sei also erstmal nichts Ungewöhnliches.