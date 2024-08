Chemieunfall in Textilfirma: Polizei warnt Anwohner in Blaichach

In einer Textilfirma in Blaichach ist es heute Früh, kurz vor 7.00 Uhr, offenbar zu einem Arbeitsunfall gekommen. Die Polizei spricht in einer ersten Meldung von einem Chemieunfall, die Einsatzkräfte bitten deshalb die Anwohner, Fenster und Türen vorerst geschlossen zu halten, Lüftungen und Klimaanlagen sollen abgestellt werden. Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Bevölkerung nicht betroffen sei.

Gebiet um Immenstädter Straße soll gemieden werden

Das Gebiet rund um die Immenstädter Straße in Blaichach sollte gemieden werden – zum Eigenschutz, aber auch, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern. Das Firmengebäude wurde nach Polizeiangaben komplett evakuiert. Laut Polizei wurde ein Mitarbeiter vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, mindestens vier weitere klagten über Beschwerden. Die Nachbarn der Firma wurden gebeten, vorsorglich Türen und Fenster geschossen zu halten. Es bestehe zwar keine gesundheitliche Gefährdung, aber ein beißender Geruch liege in der Luft.

Nach bisher unbestätigten Meldungen soll aus einem Behälter unkontrolliert eine Natriumhydroxid-Lösung ausgetreten sein, die als Bestandteil für eine Natronbleichlauge dient. Laut Feuerwehr ist der Unfall im Lager der Textilfirma passiert. Dies wollte die Polizei nicht bestätigen. Der Behälter wird nach Angaben der Feuerwehr nun verdichtet und der ausgelaufene Gefahrstoff aufgenommen.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit zunächst rund 80 Einsatzkräften im Einsatz, der Rettungsdienst und die Polizei demnach mit jeweils 20 Einsatzkräften. Zudem sei auch das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort.

Mit Informationen von dpa