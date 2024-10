Brand, Flut, Unfall: Top-Ausbildung für Feuerwehr in Würzburg

Schule bildet Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus

Würzburg ist neben Regensburg und Geretsried einer von drei Standorten mit staatlicher Feuerwehrschule. In Nordbayern ist die Staatliche Feuerwehrschule Würzburg zuständig für die Ausbildung von Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehren, insbesondere Gruppenführer, die mit einem Fahrzeug und einer Einheit als erster am Einsatzort eintreffen. Der Fokus liegt auf dem Entscheidungstraining. Nur in Würzburg angeboten werden laut Schulleiter Bräuer Lehrgänge zum vorbeugenden Brandschutz, die Ölwehrausbildung und die Ausbildung für Flughelfer, die mit Hubschraubern zusammenarbeiten.

Durch neue Gebäude mehr Teilnehmer möglich

Über die Jahre sind die Einsatzsituationen komplexer geworden. Mehr Inhalt passe aber kaum noch in die Ausbildung. "Wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, dass die Leute Kompetenzen erwerben, wie sie an Situationen herangehen und wie sie die Technik, die sie haben, sinnvoll nutzen", erklärt Bräuer. Insgesamt besuchten dieses Jahr etwa 6.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 300 Lehrgänge in Würzburg. Die neuen Örtlichkeiten ermöglichen für das Jahr 2025 einen Zuwachs: erwartet werden 6.800 Personen zu 380 angebotenen Lehrgängen.