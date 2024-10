Gründerin der Glaubensgemeinschaft "Universelles Leben" ist tot

Die religiöse Bewegung "Universelles Leben" (UL) hat ihre "Prophetin" verloren. Am Mittwoch bestätigte Andrea Rothenbucher, die Bürgermeisterin von Hettstadt, den Tod von Gabriele Wittek, der Gründerin der umstrittenen Sekte. Witteck war zuletzt in Hettstadt bei Würzburg gemeldet. Sie wurde 91 Jahre alt. Zuerst hatte die Mainpost über den Tod der selbsternannten "Prophetin" berichtet. Der genaue Todestag der UL-Gründerin ist nicht bekannt. Für die Mitglieder der Sekte galt sie als "Posaune Gottes". Die Anhänger nennen sich Urchristen.

Wegen "Offenbarungen" als Prophetin gefeiert

Gabriele Wittek wurde am 07. Oktober 1933 in Wertingen bei Augsburg geboren. Ende der 60er zog Wittek nach Würzburg. Wie aus ihren Veröffentlichungen hervor geht, will sie im Januar 1975 nach dem Tod ihrer Mutter erstmals die Stimme Jesu Christi vernommen haben. Außer Jesus sollen sie noch ein "Geistbruder Emanuel", ein "Schutzgeist Hielya" und "Mairadi", ein "Bruder aus dem All", kontaktiert haben. Aufgrund dieser "Offenbarungen" gründeten sich Nürnberg und Würzburg sogenannte Christuszellen, die sich 1977 zum "Heimholungswerk Jesu Christi" zusammenschlossen.

"Universelles Leben" auch wirtschaftlich aktiv

Im Jahr 1984 benannte sich die Glaubensgemeinschaft in "Universelles Leben" um. Laut der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) begann damit auch eine zunehmende Kommerzialisierung der Organisation.

In Würzburg und Umgebung gründeten aus dem In- und Ausland zugezogene Anhänger Witteks eine Vielzahl sogenannter Christusbetriebe, darunter mehrere Altenheime, einen Pflegebetrieb, eine Privatschule und eine Klinik. Die wirtschaftlichen Aktivitäten – vor allem im Bereich der Bio-Läden und veganer Ernährung – nahmen im Lauf der Zeit deutlich zu. So werden die Waren der eigenen Marke "Lebe gesund" über Unterfranken hinaus auf Märkten in zahlreichen Städten verkauft.

Wegen juristischer Streitigkeiten in den Schlagzeilen

Die Glaubensgemeinschaft machte wegen Verleumdungsklagen und Abschussverbot für Wildschweine auf eigenem Grund von sich Reden. Kritiker und Aussteiger berichten von totalitären Strukturen sowie finanzieller und psychischer Ausbeutung. In den vergangenen Jahren war es um das UL als religiöse Bewegung eher ruhig geworden – vor allem, nachdem 2012 der langjährige Sprecher der Sekte, der Rechtsanwalt Christian Sailer, offenbar aus dem UL ausgetreten war. Er hatte das UL jahrelang nach außen hin vertreten, während Gabriele Wittek seit Jahren nicht mehr öffentlich aufgetreten ist.

