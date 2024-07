Bistum Augsburg: Neue Ansprechperson zu sexuellem Missbrauch

Es war ein Knall: Im April hatten zwei der drei Ansprechpersonen zu sexuellem Missbrauch im katholischen Bistum Augsburg ihre Ämter niedergelegt. Sie warfen dem Bistum vor, die Aufklärung von sexuellem Missbrauch zu erschweren. Nun hat Bischof Betram Meier eine Nachfolgerin beauftragt.

Rechtsanwältin Mandana Mauss wird Nachfolgerin

Nachrücken wird zum 15. Juli die Augsburger Rechtsanwältin Mandana Mauss. Sie wird unabhängige Ansprechfrau für Fälle sexuellen Missbrauchs durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst. Das teilte die Diözese am Freitag mit. Neben Mauss engagiert sich weiter der frühere Richter und Staatsanwalt Andreas Hatzung in dieser Sache.

Ihre Vorgänger vermissten echten Aufklärungswillen

Bis April waren die Psychologen Angelika Hauser und Rupert Membarth Ansprechpartner für Missbrauchsopfer. Hauser und Membarth erklärten damals, dass sie echten und konsequenten Aufklärungswillen bei den Verantwortlichen vermissten. Rupert Membarth sagte im Frühjahr in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung: "Noch immer wird versucht, Dinge auszusitzen. Auf der anderen Seite stehen Betroffene und ihr langes Leid." Die Arbeit sei ihm und seinen Kollegen erschwert worden. So hätten sie keinen Einblick in Personalakten beschuldigter Kleriker bekommen. Das Bistum bedauerte den Schritt und wies die Kritik zurück.

"Es ist eine Herausforderung"

Bischof Meier dankte der neu ernannten Nachfolgerin Mauss nun für ihren Einsatz: "Es ist eine Herausforderung, die neben Fachwissen auch Fingerspitzengefühl verlangt. Ich bin überzeugt, dass Frau Mauss gerade auch durch ihr Engagement als zertifizierte Opferanwältin beim Weißen Ring beides mitbringt." Die große Verantwortung, die sie speziell im Kontakt mit Betroffenen trage, sei nicht hoch genug wertzuschätzen.

Die Ansprechpersonen sind laut Bistum erste Anlaufstellen für Missbrauchsbetroffene. Die Aufklärung und Aufarbeitung sei dagegen nicht ihre Aufgabe, sondern die der unabhängigen Aufarbeitungskommission.

Mit Informationen von KNA.