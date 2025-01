Betrug am Parkautomaten: Stadt warnt vor falschen QR-Codes

Parkticket lösen – ganz ohne Kleingeld, das ist schon praktisch! Inzwischen kann man auf vielen Parkplätzen den Parkschein per QR-Code einscannen und online bezahlen. Das haben aber auch Betrüger erkannt: In Augsburg etwa warnt die Stadtverwaltung aktuell vor einer Masche, die dieses System ausnutzt. Demnach werden derzeit 60 Parkautomaten in der Innenstadt überprüft.

Parkautomaten mit falschen QR-Code-Aufklebern

Passanten haben der Polizei und der Stadt auffällige QR-Codes gemeldet. Die gefälschten Codes wurden dabei mit Aufklebern über die Original-Schilder geklebt und sehen täuschend echt aus.

Das Problem: Wer den Code mit seinem Handy abscannt, gelangt auf eine falsche Internetseite. Autofahrer müssen dort Parkzone, Kennzeichen und Parkzeit angeben und werden dann aufgefordert, ihre Kreditkartendaten einzugeben. Auf diese Daten haben es die Betrüger offenbar abgesehen.

Bislang noch keine Schäden bekannt

Unklar ist bislang, ob und wie viele Parkkunden möglicherweise betroffen sind. Personen, die einen solchen Code abgescannt haben und Daten angegeben oder einen Geldbetrag bezahlt haben, sollen sich bei der Polizei melden.

Mitarbeiter der Stadt Augsburg seien dabei, die Automaten wieder korrekt herzurichten und die falschen QR-Codes zu beseitigen. Bis die neuen Codes da sind, wird es aber noch eine Weile dauern, zwei Wochen etwa, sagt die Stadt.

Betrugsmasche "Quishing" nimmt zu

Das sogenannte "Quishing" nimmt schon seit einiger Zeit zu. Es ist eine Form des "Phishings", also des Datenklaus, nur eben über betrügerische QR-Codes: Die Sprecherin des Landeskriminalamts, Katrin Günzel, weist darauf hin, dass es QR-Code-Phishing auch in anderen Bereichen gibt: Unter anderem versuchten die Täter, über gefälschte Bank- oder Finanzamtschreiben an Nutzerdaten zu kommen. Wer über den aufgedruckten Code dann die Internetseite öffnet, merke oft nicht, dass er gerade auf eine betrügerische Website weitergeleitet wird.

Bernd Emmerich vom ADAC-Südbayern teilte dem BR auf Anfrage mit, dass in Südbayern bislang keine weiteren Fälle bekannt seien, wohl aber in Nordbayern. Da hat die Polizei in Nürnberg jetzt ebenfalls vor QR-Code-Phishing an Parkautomaten gewarnt. Und in Hannover oder im pfälzischen Landau etwa sei diese Form von Parkautomatenbetrug auch schon seit dem Spätsommer ein Thema.

Falsche QR-Codes erkennen

Die Polizei rät, eine aktuelle Schutzsoftware auf dem Handy zu haben, um solche Links zu erkennen und zu blockieren. Grundsätzlich solle man zunächst immer skeptisch sein und nie einfach irgendeinen Code abscannen, und erst recht keine Bankdaten eingeben. Der ADAC-Südbayern empfiehlt, gleich direkt über den Play Store von Google oder den App-Store von Apple die entsprechenden Park-Apps herunterzuladen.

Und wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der gräbt wohl doch wieder ein paar Münzen aus und wirft sie direkt in den Parkautomaten.