Volle Ränge beim ersten Stadionsingen in Augsburg

Volle Ränge beim ersten Stadionsingen in Augsburg

23.12.2024, 14:57 Uhr Audiobeitrag

> Augsburger singen für Freude, Zusammenhalt und Frieden

Augsburger singen für Freude, Zusammenhalt und Frieden

Was in Städten wie Nürnberg, Dortmund oder Hannover schon länger praktiziert wird, hatte jetzt in Augsburg Premiere: das Stadionsingen. Ein voller Erfolg sagen viele Besucherinnen und Besucher. Und: Weihnachten bringt die Menschen zusammen.

Von Til Antonie Wiesbeck