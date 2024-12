Nicht nur "Last Christmas": Populäre Weihnachtslieder in Europa

"Juligen" ist das "Last Christmas" der Schweden. Will sagen: Dieser Song ist unausweichlich – im Radio, beim Einkaufen. Juligen ist überall. Die Nummer ist inzwischen 30 Jahre alt und stammt von einer Band namens Just D – sowas wie die Fantastischen Vier zu ihren Die-Da-Zeiten. Und so klingt der Song dann auch: eine Art Gaudi-Rap-Fahrstuhlmusik-Ohrwurm mit Türklingelgeräuschen.

Das Nerv-Potential des Songs wird einem nach wenigen Takten bereits klar, aber gleichzeitig lullt die Nummer einen gleich so schön ein. Die Schweden 'hasslieben' diesen Song – vielleicht auch deshalb weil er entgegen seiner Anmutung auch eine kritische Botschaft transportiert und sich in seinen Raptexten über den Kitsch und Kommerz von Weihnachten lustig macht.

"Petit Papa Noël" in Frankreich

Vor dem Geschenke auspacken kommt was? – Genau! Da wird in Frankreich "Petit Papa Noël" angestimmt oder angehört. Das Lied erzählt aus der Perspektive eines Kindes, das auf den Weihnachtsmann wartet. In seiner Ursprungsversion von 1944 erzählt "Petit Papa Noël" aber eine andere Geschichte, nämlich die eines kleinen Jungen mit einem ganz konkreten Wunsch an den Weihnachtsmann: er möge seinen Vater aus der deutschen Kriegsgefangenschaft befreien und nach Hause schicken.

Dass der Song auch weiterhin fester Bestandteil des französischen Weihnachtsliederkanons bleibt, dafür sorgten und sorgen im Lauf der Jahrzehnte neue Versionen prominenter Interpreten und Interpretinnen wie Céline Dion. In Deutschland ist das Lied bekannt unter dem Titel "Wann kommst du Weihnachtsmann".

"Pastorałki" oder "Kolędy" in Polen

Ein klassisch polnisches Weihnachtsmenü besteht aus 12 Gängen, passend zur Anzahl der Apostel und Monate. Entsprechend abwechslungsreich ist auch die Weihnachtsliederkost in Polen, wo man unterscheidet zwischen pastorałki und kolędy. Bei den 'Pastorałki' überwiegt die religiöse, theologische Komponente. 'Kolędy' dagegen gehen eher in Richtung launiger Volkslieder, die lustig leichte Geschichten über fiktive Weihnachtsereignisse erzählen. In den 'Pastorałki' tauchen gerne Hirtchen, wie Hirten dort gerne genannt werden, mit ihren Tieren auf.

"Tu scendi dalle stelle" in Italien

Für die meisten Menschen in Italien gilt das Sprichwort: Weihnachten verbringst du mit der Familie, Ostern dann mit Freunden. Da kann man jetzt Verschiedenes hineininterpretieren – auf jeden Fall lässt sich daraus ableiten, dass an Weihnachten der Brauch des gemeinsamen Singens mit der Familie sehr hochgehalten wird.

Es gilt, dankbar zu sein – für das Beisammensein und die Gnade und Gutmütigkeit Gottes. Ein Weihnachtslied, das diese Gedanken und Gefühle ganz besonders gut transportiert, heißt: "Tu scendi dalle stelle". Es stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, verfasst von Bischof Alfonso Maria de Liguori aus Neapel auf einer Missionsreise.

"Christmas Wrapping" in Großbritannien

Weihnachten ist nicht die perfekte Veranstaltung. Weihnachten ist, wenn du alleine feierst und eine Zutat fürs Essen vergessen hast. Jetzt musst du halt noch Cranberry-Soße für den Truthahn im 24-Stunden-Supermarkt kaufen. Und da rumpelst du dann aber wunderbarerweise mit einer Person zusammen, die du eigentlich schon das ganze Jahr gesucht hast und die ursprünglich auch alleine feiern wollte. Tja, das ganze geht in Richtung Happy End in dem Song "Christmas Wrapping" von der Kurzzeitband The Waitresses aus Ohio.

Erstmals in Großbritannien im Jahr 1981 als Single erschienen und weitgehend ignoriert, entwickelte sich der Song über die Jahrzehnte zum britischen Weihnachtsevergreen, der in diesem Jahr schließlich mit dem Platin-Status ausgezeichnet wurde. Die "Christmas Wrapping"-Cover-Versionen von den Spice Girls, Iggy Pop oder Kylie Minogue haben der anhaltenden Popularität von "Christmas Wrapping" sicherlich auch nicht geschadet. Obendrein: Alle paar Jahre taucht der Song in Filmen und Serien auf und überzeugt neue Generationen davon, dass es einfach der perfekte Popsong für das um den Christbaum tanzen ist.