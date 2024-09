Augsburg: Bayerns älteste Freiwillige Feuerwehr wird 175 Jahre

Viel Trauriges, aber auch lustige Einsätze erlebt

Besonders in Erinnerung geblieben sind den Einsatzkräften natürlich die großen Einsätze – wie das Hochwasser dieses Jahr oder das verheerende Pfingsthochwasser 1999. Auch die großangelegte Evakuierung wegen der "Weihnachtsbombe" 2016 und der Brand des Weberhauses 2004 mitten in der Innenstadt sind Friedhelm Bechtel noch präsent: "Das war schon sehr einprägsam, auch für viele Augsburger."

Doch auch lustige Episoden gehören zur Erinnerung. Beispielsweise wie Bechtel einen Schwan fangen und auf dem Arm festhalten musste, nachdem sich das Tier an einem Angelhaken verletzt hatte. "Während ich den Schwan beruhigt habe, war meine Hose auf einmal ganz grün, klebrig und nass. Das war eklig! Aber die Kollegen hatten ihren Spaß", erinnert sich Bechtel.

Feuerwehrmann – noch immer ein Traumberuf

Er selbst habe schon von Kindesbeinen an Feuerwehrmann werden wollen. Und noch immer sei das ein Traumberuf für viele. Daher kommt es wohl auch, dass die Berufsfeuerwehr Augsburg aktuell keine weiteren Bewerber sucht und auch im kommenden Jahr keine Einstellungen plant.

"Im übernächsten Jahr aber kommt wieder eine große Pensionierungswelle. Da brauchen wir auch wieder neue Kollegen", betont der Feuerwehrmann. Wer bei der Berufsfeuerwehr anfangen will, brauche vorher allerdings unter anderem eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein technisches Studium – und muss auf jeden Fall sportlich sein. "Von uns wird viel verlangt", sagt Bechtel. "Und wir wollen den Menschen ja auch so schnell wie möglich helfen."

Großes Festprogramm am Wochenende

Die Stadt will am Wochenende beide Feuerwehr-Jubiläen groß feiern: Am Samstagmittag zieht der Festumzug der Feuerwehren ab 12.30 Uhr von der Maximilianstraße zum Plärrer. Besonderer Hingucker: Ein historisches Löschfahrzeug von 1940, das "LF 25". Darin werden Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeisterin Eva Weber kutschiert. Gefeiert wird am Plärrer bis zum Sonntagabend.