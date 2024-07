Festnahmen nach Schussgeräuschen in Asylunterkunft

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in einer Asylunterkunft in Mittelfranken drei Menschen nach Schussgeräuschen vorläufig festgenommen. Es sei noch unklar, woher die Schussgeräusche gekommen seien und wer diese abgegeben habe, sagte ein Polizeisprecher. Die Verdächtigen sollten nun befragt werden. Gegen Mittag hatten Zeugen die Schussgeräusche per Notruf gemeldet.

Großeinsatz bislang ohne Verletzte

Am Nachmittag teilte die Polizei dann auf der Plattform X mit, Kräfte des Spezialeinsatzkommandos würden das Gebäude durchsuchen. Sie sperrten die Unterkunft in Uffenheim im Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim ab. Auch die Einsatzkräfte hätten Schussgeräusche aus dem Gebäude gehört, sagte der Polizeisprecher. Auf Anfrage des BR teilten die Beamten mit, dass es keine Verletzten gebe. Bislang habe man auch keine Hinweise auf einen Schusswaffengebrauch.

Bundesstraße 13 gesperrt

Der betroffene Bereich in der Würzburger Straße in Uffenheim wurde abgesperrt. Autofahrer auf der Bundesstraße 13 wurden aufgerufen, den Bereich zu umfahren.