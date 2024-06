Brand in Ramersdorf: Entwarnung durch Feuerwehr

In München kam es am Montagmittag im Stadtteil Ramersdorf durch einen Dachstuhlbrand in der Zieglerstraße zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war im Einsatz und gab nach kurzer Zeit auf der Kurznachrichtenplattform "X" Entwarnung: "Der Brand in der Zieglerstraße ist aus."

Gefahrenmitteilung der Integrierten Leitstelle

Die Integrierte Leitstelle München hatte zuvor eine Gefahrenmitteilung mit Handlungsempfehlungen herausgegeben, darin hieß es: "Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Informieren Sie Ihre Nachbarn."

Zu Ursachen und möglichen Verletzten ist noch nichts bekannt.