Rauch in ICE-Toilette: Großeinsatz der Feuerwehr in Oberfranken

Ein ICE zwischen Berlin und München hat am Freitagmorgen angehalten, weil der Rauchmelder in der Toilette angegangen war. Ähnliches passierte in zeitlicher und räumlicher Nähe mit einem zweiten Zug, der von München nach Hamburg unterwegs war.