Wohnhausdach in München brennt - 100.000 Euro Schaden

In München ist in der Nacht auf Sonntag das Dach eines Wohnhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf 100.000 Euro. Mehrere Bewohner mussten in der Nacht während der Löscharbeiten das Haus verlassen.