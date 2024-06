Als Familie durch ganz Europa: Auszeit mit dem Wohnmobil

Griechenland, Spanien, Türkei, Rumänien, Norwegen und so weiter und so weiter. Kai und Maria Schober aus Bayreuth haben die Reise ihres Lebens gewagt. Gemeinsam mit der vierjährigen Tochter Ella haben sie 19 Länder bereist, immer entlang der äußersten Ränder Europas. Jahrelang hat das Ehepaar dafür gespart, dann einen Camper gekauft, um die lange Reise anzutreten.

Reisetagebuch auf Instagram

Jetzt machen es sich die Schobers wieder daheim in Oberfranken gemütlich und lassen ihr Erlebtes Revue passieren. In einem Online-Tagebuch hat die Kleinfamilie das größte Abenteuer ihres Lebens auf Instagram festgehalten. "All about our Journey" dokumentiert Abschnitte einer außergewöhnlichen Reise. Diese stellte auch eine besondere Berufspause für die Eltern dar. Die meisten Leute wüssten gar nicht, dass sowas in Deutschland möglich ist, sagt Kai Schober. Elterngeld bekomme man zwar nur für die festgesetzten vierzehn Monate für beide Elternteile, aber man könne sich durchaus auch eine längere Auszeit gönnen.

Die Fjorde Norwegens mit dem Motorboot erkunden oder Rumäniens höchste Straße auf 2.200 Metern über dem Meeresspiegel quasi mutterseelenallein zu befahren, das seien schon einmalige Erlebnisse, blicken die Schobers zurück. Auch, wenn es manchmal alles andere als kuschelig war.

"Die Nacht dort oben bei -7 Grad und Sturm werde ich nie vergessen!" Kai Schober, Reiseabenteurer

Solch eine Reise ist nur möglich, solange das Kind noch nicht schulpflichtig ist. Ella hat ein Jahr lang auf den Kindergarten verzichtet und die intensive Zeit mit ihren Eltern genossen, schwärmt vom Eisschlecken an den verschiedensten Flecken dieser Erde. Außerdem, so berichtet Mutter Maria stolz, habe die Tochter während der Riesenrundfahrt ganz nebenbei ein bisschen Englisch gelernt. Ein positiver Nebeneffekt.

Gastfreundschaft in Europa

Maria und Kai Schober haben keinen Tag ihrer Familienauszeit bereut. In eigentlich allen Ländern sei man ihnen freundlich begegnet, auch wenn die Verständigung oft schwierig war. Zwölf Monate gemeinsam oft auf engstem Raum, vor allem auch nachts im Camper-Familienbett, hätten alle drei noch enger zusammengeschweißt. Hin und wieder habe es mal ordentlich gekracht, aber das wäre auch in einem größeren Wohnmobil nicht vermeidbar gewesen, lacht Maria Schober.

Jetzt geht Ella erstmal wieder in den Kindergarten und die Eltern nehmen ihre Arbeit auf. Der für die Reise neu gekaufte Camper aber steht schon wieder blitzeblank bereit für die nächste größere Ausfahrt.