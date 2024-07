Absturz im Nebel: Aufwändige Rettung am Aggenstein

Die Bergwacht Pfronten musste am Sonntag zu einem aufwändigen Rettungseinsatz ausrücken. Gegen Mittag war am Aggenstein ein Kletterer abgestürzt.

Gemeinsam mit Freunden wollte der 40-Jährige die Route "kleines Nordwändle" durchsteigen. Beim Vorsteigen stürzte der 40-Jährige ab und verletzte sich die Schulter. Seinen Kletterpartnern gelang es, den Verletzten noch selbständig bis zum Fuß der Wand abzulassen. Von dort aus setzten sie den Notruf ab.

Nebel machte einen Anflug unmöglich

Weil starker Nebel einen Flug zur Absturzstelle unmöglich machte, flog die Besatzung des Christoph 17 mehrere Bergretter bis zur Nebelgrenze. Von dort aus stiegen diese zu Fuß zum Verletzten auf. Parallel dazu rückten vier weitere Bergretter mit einem Rettungsfahrzeug aus.

Nach der Erstversorgung konnte der verletzte Kletterer mit Unterstützung der Retter bis zur Nebelgrenze absteigen. Anschließend wurde er mit dem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz befanden sich insgesamt elf Bergretter der Bergwacht Pfronten sowie das Team des Rettungshubschraubers Christoph 17.

Markanter Gipfel lockt viele Freizeitsportler

Der Aggenstein ist ein 1.986 Meter hoher Berg in den Allgäuer Alpen, sein markanter Gipfel ist weithin zu sehen. Vor allem während der Sommermonate ist der Berg bei Wanderern und Kletterern beliebt, für die Kletterroute "kleines Nordwändle" wird die Schwierigkeitsstufe 4 angegeben.

In der Vergangenheit kam es am Berg immer wieder zu Unfällen, zu denen die Bergwacht ausrücken musste. Zuletzt wurde am 6. September 2023 ein 62-jähriger Mann von einem fußballgroßen Stein am Kopf getroffen, den ein anderer Bergsteiger gelöst hatte. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im März 2021 kam es am Aggenstein zu einem tödlichen Absturz, bei dem eine 34-Jährige Frau ums Leben kam.