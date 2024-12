Zoll findet Goldbarren im Wert von 350.000 Euro in Auto

Abgesehen von Bargeld führe er keine zollrechtlich relevanten Waren bei sich, erklärte ein 27-jähriger Autofahrer, der vergangene Woche auf der A9 im Landkreis Hof kontrolliert wurde. Wegen Unstimmigkeiten bei der Befragung wurde das Fahrzeug einer intensiveren Kontrolle unterzogen, heißt es in der heute veröffentlichten Mitteilung des Hauptzollamts Regensburg. Bei der Durchsuchung des Autos mit serbischer Zulassung fanden die Beamten schließlich Goldbarren im Wert von 350.000 Euro.

Zum Artikel: Zu diesen kuriosen Einsätzen rückte die Polizei im Jahr 2024 aus

Gold in Scheinwerfer verbaut – Verdacht der Geldwäsche

Insgesamt knapp 4,5 Kilogramm Gold entdeckte der Zoll bei der Kontrolle an der Raststätte Frankenwald. In den Hohlräumen der Frontscheinwerfer waren die nicht geprägten Goldbarren in fünf mit Klebeband umwickelten Päckchen versteckt. Der Fahrer habe angegeben, die Päckchen in Berlin in die Scheinwerfer verbaut zu haben.

Gegen den 27-Jährigen, der mit seiner Ehefrau und zwei Kindern auf dem Rückweg nach Serbien gewesen sei, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Das Gold wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zur Herkunft des Goldes werden durch das Zollfahndungsamt München im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hof geführt.