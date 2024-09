15 Verletzte und hoher sechsstelliger Schaden bei Hausbrand

In einem Mehrfamilienhaus in Rottach-Egern hat es am Sonntag mehrere Stunden lang gebrannt. Die meisten der 15 Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten, einige mussten jedoch von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Schwer verletzt wurde laut Polizei niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 900.000 Euro.

Bewohner mit Drehleiter gerettet

Um 5:42 Uhr war der Brand in dem Haus in der Hofbauernstraße gemeldet worden. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, waren bereits mehrere Wohnungen im Erdgeschoss von Feuer und Rauch betroffen. Die meisten Bewohner des Hauses hatten sich selbstständig ins Freie gerettet, mehrere Personen machten sich aus Fenstern, insbesondere im Dachgeschoss bemerkbar und mussten von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet werden. Der Feuerwehr gelang es auch, eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Trotzdem zogen sich die Löscharbeiten über mehrere Stunden hin.

Kripo ermittelt zur Brandursache

Insgesamt 15 Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, sieben von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei. Brandermittler untersuchen dazu derzeit den Brandort.