SpVgg Bayreuth Beim Absteiger laufen die Planungen für die Regionalliga Bayern

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Ex-Geschäftsführer und Gesellschafter der SpVgg Bayreuth Wolfgang Gruber hat in der Halbzeit der Partie neben der Elfmeterdiskussion auch in die Zukunft gedacht. "Wir planen für die Regionalliga Bayern und arbeiten dafür an einer Stamm-Mannschaft. Für die suchen wir auch noch einen Trainer", erklärte Gruber.