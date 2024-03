Cape Epic Das härteste Mountainbike-Rennen der Welt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Das Cape Epic ist das spektakulärste Mountainbike-Rennen der Welt! Es findet jährlich in Südafrika statt und zieht Elite-Fahrer aus der ganzen Welt an. Auch die besten Mountainbiker aus Bayern haben die Herausforderung in diesem Jahr angenommen.