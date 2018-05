Blickpunkt Sport Die Meisterfeier des FC Bayern München live vom Marienplatz



BR Fernsehen

2018

Moderation: Markus Othmer

Der FC Bayern eilt weiter von Rekord zu Rekord: Die abgelaufene Bundesliga-Saison bescherte den Münchnern bereits die 28. Deutsche Meisterschaft und die sechste in Folge. Traditionell feiern die Bayern den Gewinn der Meisterschale auf dem Balkon des Rathauses am Marienplatz. Die Feier findet unabhängig vom Ergebnis des Pokalfinales am Vorabend statt, in dem die Bayern gegen Eintracht Frankfurt antreten. Falls die Bayern den Pokal holen, würde daraus eine Double-Feier. Im Mittelpunkt steht mit Sicherheit der Abschied von Trainerlegende Jupp Heynckes, der die Mannschaft im Oktober abermals übernahm und zur Meisterschaft, ins Pokalendspiel und ins Champions League-Halbfinale geführt hat.

Redaktion: Christoph Netzel



Unser Profil

Der Sport-Klassiker im BR Fernsehen - immer samstags um 17.15 Uhr und am Sonntag um 21.45 Uhr.