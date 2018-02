Traumhäuser Ausschreibung der 6. Staffel

DER BR SUCHT WIEDER PROJEKTE FÜR DIE NEUE STAFFEL



In acht Filmen wird die Entstehung von herausragenden Wohnprojekten in Bayern dokumentiert



Einsendeschluss ist der 17. März 2018



Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen hier:

Wer träumt ihn nicht - den Traum vom eigenen Haus? Einmal alles genauso gestalten können, wie man sich das selbst vorstellt … Die "Traumhäuser"-Bauherren haben sich diesen Traum erfüllt. Jede und jeder auf seine ganz persönliche Weise. Herausgekommen sind völlig unterschiedliche Wohnhäuser, die jedoch eines verbindet: die hohe gestalterische Qualität.



50 Traumhäuser in 10 Jahren



Über einen Zeitraum von zehn Jahren und in mittlerweile 50 Filmen hat BR Fernsehen das aktuelle Baugeschehen dokumentiert und neue und innovative Einfamilienhausprojekte mit der Kamera begleitet. Entstanden sind 50 spannende Bauherrengeschichten in 50 Filmen, die zahllose Gestaltungsideen, qualitätvolle Lösungen und praktische Tipps anbieten.

Die Reihe Traumhäuser wiederbesucht

"Ein Haus mit drei Höfen" vorher (2006) ... Kurz nach der Fertigstellung vor zehn Jahren war das Rankgerüst aus Lärchenholz noch völlig kahl. Die Architekten hatten jedoch bereits ein ausgeklügeltes Bepflanzungskonzept geplant.

"Ein Haus mit drei Höfen"nachher (2016) ... Zehn Jahre später ist der Plan aufgegangen. Das Rankgerüst ist bewachsen, das Haus fügt sich organisch in seine grüne Umgebung ein. Nach innen, zu den Höfen hin, wirkt die Bepflanzung als Sichtschutz.

Baukultur als geronnene Geschichte

25 dieser Häuser haben wir nun wiederbesucht. Was ist inzwischen geschehen? Haben sich Architektur und Materialien bewährt? Wie hat sich das Leben der Bauherren verändert? Was würden Sie heute anders machen? Die Reihe "Traumhäuser wiederbesucht" stellt eine ganze Dekade bayerischer Baugeschichte dar.

Anleitung zum Glücklichsein: Wie plane ich mein Traumhaus?

NEU: Neben umfassenden Bildergalerien finden Sie jetzt auch Pläne und Grundrisse für jedes Haus auf der jeweiligen Seite.

Buch- und DVD-Tipps Das Begleitbuch zur aktuellen Staffel erhalten Sie im Handel und im BRshop: Hier werden alle Projekte detailliert vorgestellt. Auch die Bücher zur Staffel eins bis vier der "Traumhäuser" sind dort erhältlich. Ebenso die DVD mit den Traumhäusern der dritten Staffel und dem Themenschwerpunkt Ökologie und Energieeffizienz.



Die Begleitbücher zur Reihe enthalten ausführliche Projektbeschreibungen, Baudaten, Pläne und Grundrisse sowie Angaben zu den Architekten.

Vom Bauen in den Bergen. Neue Alpine Architektur

Was das Bauen in den Alpen verbindet, ist das Augenmerk auf Tourismus- und Wintersportarchitektur. In Bayern, Österreich, Südtirol und der Schweiz sind es oft Bergstationen und Ferienhäuser, die sich gestalterisch auf neues Terrain wagen.