Würdigung: Zum Tod von Thomas Meyerhöfer

"Nein, das ist kein Nachruf". Einen launigen Text mit dieser Überschrift hat Bayern 2 dem langjährigen Moderator der Frühsendung, dem früheren Zeitfunk- und Bayern 3-Redakteur und Rom-Korrespondenten, dem Kollegen und Freund im Mai 2015 gewidmet. "Nein, das ist kein Nachruf" haben wir Thomas Meyerhöfer hinterhergerufen, als er sich vor gerade mal fünf Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat. Und jetzt: Ist er nicht mehr da, die Krankheit hat ihm keine Chance gelassen, wir sind einfach nur traurig.

Seinen 70. Geburtstag im Februar hat Thomas Meyerhöfer, wie es seine Art war, nicht laut, sondern leise begangen, das 70. Gründungsjubiläum von Bayern 2 vorletzte Woche hat er noch erlebt, auch bei diesem Anlass haben wir uns gerne an Thomas Meyerhöfer erinnert. An seine unvergleichlichen, gescheiten, oftmals witzigen Moderationen. Keiner hat die Hörerinnen und Hörer von Bayern 2 so klug und belesen, aber auch so lebensnah, so staunend und so freudig in den Tag begleitet. Von Montag bis Freitag, mal alle zwei, mal alle drei Wochen war er über viele Jahre DER Anchor der radioWelt am Morgen in Bayern 2.

Ein Anker im wörtlichen Sinne, weil er seinen Hörerinnen und Hörern Halt gegeben hat. Thomas Meyerhöfer hat immer die Fragen gestellt, die die Menschen im Land auch gestellt hätten, er war immer höflich, nie schneidend, immer kundig, aber nie von oben herab. Die direkte Art lag ihm mehr als verquaste politische Korrektheit, seine Moderationen zeugten von Anstand, Haltung, klarem Kurs. Aufgesetzte Fröhlichkeit? Schenkelklopfen? Anbiedern beim Publikum? Nicht mit ihm. Da war er lieber alte Schule: So wie er anderen stets die Tür aufgehalten hat, gebrauchte er wie selbstverständlich die richtigen Titel: Egal ob Doktor, Exzellenz oder Eminenz, wenn Meyerhöfer am Mikrofon war, dann klang es immer ein bisschen wie in der guten alten Zeit. Thomas Mann kannte er in- und auswendig, Glen Miller mochte er lieber als Nirwana, die Beatles standen ihm näher als die Stones. Klassische Musik, die liebte er sowieso mehr als alles andere. Und er war einer der letzten, die mit Einstecktuch ins Büro gekommen sind.

Thomas Meyerhöfer war ein großartiger Journalist. Sein Gespür für Themen, für die passende Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner, für den richtigen Ton werden uns immer in Erinnerung bleiben. Generationen von Journalistenschülern, Volontärinnen, Nachwuchsleuten haben viel von ihm gelernt und werden ihn nicht vergessen. So schade und so bitter, dass Thomas Meyerhöfer nur fünf Jahre im Ruhestand vergönnt waren. Wie sehr hätten wir ihm viele weitere Jahre mit Frau, Kindern und den Enkeln gewünscht, mit seinem Zweitwohnsitz in Ligurien, mit der Modelleisenbahn, mit gutem Essen, mit italienischer Grandezza.

Bayern 2 verneigt sich vor einem großartigen Menschen, der uns allen, auch unseren Hörerinnen und Hörer, viele glückliche, freudige und kluge Momente geschenkt hat. Danke für alles, Thomas Meyerhöfer.