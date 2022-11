"Wer, wenn nicht wir!?" Werkraum Demokratie 2023

Zusammen mit der Akademie für Politische Bildung in Tutzing und der Nemetschek Stiftung, lädt Bayern 2 Sie zum Mitdenken und Mitreden bei einem gemeinsamen Experiment ein. Am Wochenende vom 27. bis zum 29. Januar werden wir in unserem "Werkraum Demokratie" Ideen und Vorschläge austauschen, entwickeln und diskutieren.

Während gewählte Politikerinnen und Politiker über Themen verhandeln, die unser aller Zukunft betreffen, wollen wir abseits der etablierten politischen Räume ebenfalls mitreden und mitdenken: Wie wollen wir leben? Was braucht eine zukunftsfähige Demokratie eigentlich? Und welche gesellschaftlichen Impulse wollen wir anstoßen? Wir sind und bauen die Gesellschaft von morgen. Wer, wenn nicht wir?

Zusammen mit der Akademie für Politische Bildung in Tutzing und der Nemetschek Stiftung lädt Bayern 2 Sie zum zweiten Mal ein, bei einem gemeinsamen Experiment mitzudenken und mitzureden. Am Wochenende vom 27. bis zum 29. Januar 2023 wollen wir in unserem Werkraum Demokratie Politik und Gesellschaft neu denken und unsere Ideen und Vorschläge austauschen. Wir schaffen Raum für Visionen und diskutieren Lösungsansätze.

Drei große Themen stehen dabei im Mittelpunkt des Werkraums (weitere Informationen):

Generationengerechte Zukunft: Wie machen wir den Gesellschaftsvertrag fit für die Zukunft?

Gesunder Planet, gesunde Menschen: Wie gelingt es uns, die Produktion von Lebensmitteln und unsere Ernährung nachhaltig und sozial zu gestalten?

Am Ball bleiben: Wie können wir durch lebenslanges Lernen mit der digitalen Transformation Schritt halten?

40 Hörerinnen und Hörer von Bayern 2 können persönlich in unserem Werkraum Demokratie in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing teilnehmen. Damit Politik und Gesellschaft neu gedacht werden kann.

Beantworten Sie bitte einige Fragen, über die wir Sie ein wenig kennenlernen können. Ein Team der Kooperationspartner wählt aus allen Bewerbungen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Werkraum Demokratie aus.

Kosten und Programm

Die Tagungsgebühr für den Werkraum Demokratie beträgt insgesamt 120 €, ermäßigt 65 € (Schüler, Studenten, Azubis, Arbeitslose) und beinhaltet die Unterkunft im EZ, Vollpension und die Tagung mit Arbeits- und Diskussionsgruppen, prominent besetzten live Talkrunden und einem Rahmenprogramm.

Bayern 2 debattiert "Frust auf die Politik: Wie kommen wir aus der Unmuts-Falle?“

Gäste: Professor Andreas Urs Sommer, Universität Freiburg, fordert eine „direkte“ Demokratie für das 21. Jahrhundert.

Prof. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing

Moderation: Stephanie Heinzeller

Am Samstagabend begrüßen wir den brillanten Kabarettisten Holger Paetz mit dem satirisch-politischen Jahresrückblick „So schön war’s noch selten“

Das verflossene Jahr hat wieder mal gezeigt, was in 365 Tagen so alles passieren kann. Holger Paetz hat die "Highlights" gesammelt und präsentiert sie in seiner Rückblick-Show. So schön schwarz hat man das vergangene Jahr wohl noch nicht erlebt. Eine kabarettistische Berg- und Talfahrt durch die vergangenen zwölf Monate. Der Münchner Kabarettist und Lyriker ist ein sprachvirtuoser Kabarett-Literat. Er räsoniert über Politisches und Alltägliches, defloriert Tabus und zerstückelt brisante Themen nachhaltig.

Und wir diskutieren weiter im „Post-Werkraum“

Im Nachgang des Werkraum Demokratie findet am 6. Februar 2022 im GESELLSCHAFTSRAUM der Nemetschek Stiftung eine Podiumsdiskussion mit Vertretern und Vertreterinnen aus Politik statt, die von Akademie-Direktorin Prof. Dr. Münch moderiert wird. Die Ergebnisse des Werkraums werden hier kontrovers diskutiert.