Rückengesundheit Wege zu einem gesunden Rücken

Es sticht, es zieht, es klemmt - im Nacken, in der Brustwirbelsäule oder im Lendenbereich: Es gibt kaum einen Menschen, der nicht im Laufe seines Lebens Bekanntschaft mit Rückenschmerzen macht. Schätzungen zufolge hatten 60 bis 80 Prozent der deutschen Bevölkerung schon mindestens einmal im Leben Rückenschmerzen. Etwa 40 Prozent haben oft oder sogar dauerhaft damit zu kämpfen.

Experten: Prof. Dr. Bernhard Meyer, Direktor der Neurochirurgischen Klinik und Poliklinik, Klinikum rechts der Isar der TU München

Prof. Dr. von Eisenhart-Rothe, Direktor der Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie, Klinikum rechts der Isar der TU München

Ursachen von Rückenschmerzen

So vielfältig die Schmerzen in ihrer Ausprägung sind, so unterschiedlich können die Ursachen sein. Rückenschmerzen entstehen nicht nur durch Abnutzungserscheinungen an der Wirbelsäule, sondern auch durch Haltungsfehler, Muskelschwächen und Überlastungen. Hinzu kommt, dass die eigentliche Ursache manchmal gar nicht im Rücken zu finden ist, sondern der Schmerz nur dorthin ausstrahlt, nicht selten liegen „nur“ psychische Probleme vor, deren Grund zum Beispiel ein emotionaler Konflikt sein kann.

Warum Rückenschmerzen das Leben behindern

Rückenschmerzen lassen sich nur schlecht ignorieren. Das liegt zum einen daran, dass der Rücken an fast allen Bewegungen beteiligt ist. Schließlich ist die Wirbelsäule wie eine Gliederkette aufgebaut. Zum anderen liegt es aber auch an den anatomischen Besonderheiten: In den Bewegungssegmenten (zwei benachbarte Wirbelkörper und die dazwischen sitzende Bandscheibe) sind in großer Zahl sogenannte Nozizeptoren vorhanden, die als Schmerzfühler fungieren. Sie schlagen sofort Alarm, wenn Bänder überlastet, Muskeln verhärtet oder Sehnenansätze gereizt sind. Außerdem wird das sympathische Nervensystem im Rückenmark bei Schmerzreizen überaktiv. Dadurch können Reflexkreise entstehen, die zu Dauerschmerzen führen. Zuletzt ist das Gehirn an der Schmerzverarbeitung beteiligt.

Dem folgenden Text liegt ein Interview mit Prof. Dr. Bernhard Meyer, Direktor der Neurochirurgischen Klinik und Poliklinik, Klinikum rechts der Isar der TU München und Prof. Dr. von Eisenhart-Rothe, Direktor der Klinik für Orthopädie und Sportorthopädie, Klinikum rechts der Isar der TU München, zugrunde.

Der Affe kauert, der Hominide geht gebückt, der moderne Mensch wandelt aufrecht durch die Gegend: Diese berühmte Darstellung der Evolution haben Karikaturisten inzwischen erweitert: Der postmoderne Mensch entwickelt sich wieder zurück und fristet als gebeugtes Wesen im Bürostuhl sein Dasein. Darunter hat der Rücken zu leiden.

Der postmoderne Mensch entwickelt sich wieder zurück und fristet als gebeugtes Wesen im Bürostuhl sein Dasein; als gebeugtes, übergewichtiges Wesen, könnte man ergänzen. Darunter hat der Rücken zu leiden. Gerade funktionelle Rückenschmerzen entstehen mehrheitlich durch gewohnheitsbedingte Fehlbelastungen: Der Rücken wird entweder zu wenig, zu viel oder falsch beansprucht.

Rückenschädliche Lebensweise: Übergewicht

Heben oder Tragen zu schwerer Lasten

Dauernde Überkopfarbeit

Tätigkeiten mit ständig gebeugtem Oberkörper oder häufigem Bücken

Sitzarbeit in falscher Position

Übertriebener Sport

Bewegungsmangel

Patienten werden immer jünger - Statistik

Etwa 20 Millionen Menschen in Deutschland werden jährlich wegen Rücken- und Gelenkschmerzen behandelt. Vor allem die im Berufsleben stehende Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen ist dabei von funktionellen Rückenproblemen geplagt, bei denen eine strukturierte physiotherapeutische Beübung meist Abhilfe schafft. Doch inzwischen klagen auch immer mehr Schülerinnen und Schüler über Schmerzen im Kreuz: Zwei von drei Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren sind betroffen. Die Ursachen dafür: zu wenig Bewegung und Übergewicht.

Kleine Rückenschule Körpergewicht

Aufstehen und Hinlegen

Richtig Heben Körpergewicht Übergewicht abbauen und regelmäßig Sport treiben: Dabei wird der Rücken entlastet und die Muskulatur wird trainiert. Aufstehen und Hinlegen Richtiges Aufstehen und Hinlegen: Die Bewegung sollte immer über die Seite und bei angespannter Bauch- und Beckenbodenmuskulatur geführt werden. Richtig Heben Kontrolliertes Heben: Lasten sollten immer mit geradem Rücken und bei angespannter Becken- Bauch- und Rückenmuskulatur aus der Hocke heraus gestemmt werden, nie über den gebeugten Rücken. Der Gegenstand sollte möglichst nah am Körper geführt werden, einseitiges Heben gilt es zu vermeiden.

Was steckt hinter den Rückenschmerzen? Ein Bandscheibenvorfall, eine Muskelblockade, Arthrose, Osteoporose oder etwas anderes? Wichtig ist die richtige Diagnose.

An erster Stelle muss der Arzt eine eingehende körperliche Untersuchung durchführen. Wenn der Arzt dann eine spezifische Fragestellung hat, sollte eine Magnetresonanztomographie (MRT) durchgeführt werden.

Häufige Auslöser von Rückenschmerzen: Arthrose (Gelenkverschleiß)

Bandscheibenvorfall (Diskushernie)

Rheumatische Erkrankungen

Spinalkanalstenose (Verengung des Wirbelkanals)

Verspannungen durch Haltungsschäden oder Überlastung

Skoliose

Bandscheibenvorfall - Spinalkanalstenose

Der Volksmund sagt "Hexenschuss" und meint einen plötzlich einschießenden Rückenschmerz. Dieser geht häufig von den kleinen Wirbelgelenken oder einem Bandscheibenvorfall aus. Beim Bandscheibenvorfall wiederum wird der Wirbelkanal (vorübergehend) eingeengt, was in chronischer Form bei der Spinalkanalstenose zutrifft.

Unterschied Hexenschuss/Bandscheibenvorfall Was bei einem Hexenschuss passiert

Wann ein Bandscheibenvorfall vorliegt Was bei einem Hexenschuss passiert Beim Hexenschuss kommt es zu einem Reizzustand der kleinen Wirbelgelenke (jeder Wirbelkörper hat zwei obere und zwei untere Gelenkfortsätze, die mit den benachbarten Wirbelkörpern ein Gelenk bilden) oder das Darm-Kreuzbeingelenk. Dies ist meist ausgelöst durch Fehlbelastungen oder eine akute Überbeanspruchung.

Dieser Schmerz macht die Patienten oft bewegungsunfähig und führt zu einer Schonhaltung ein, die jedoch selbst wieder zu einer schmerzhaften Muskelverspannung führen kann. Wann ein Bandscheibenvorfall vorliegt Vom Bandscheibenvorfall spricht man dann, wenn sich Einrisse im Faserring der Bandscheibe bilden und Material aus dem Bandscheibenkern durch die Risse in den Wirbelkanal rutscht. Dadurch können Nervenwurzeln gedrückt werden, was zu einem massiven Schmerz im betroffenen Bein führen kann. In einigen Fällen wird dadurch auch das Nervensignal zu den Muskeln bzw. der Blase abgeschwächt und es kommt zu einer Muskel- oder Blasenlähmung. In diesem Fall ist eine sofortige Operation unausweichlich.

Spinalkanalstenose (Wirbelkanalverengung)

Während Hexenschuss und Bandscheibenvorfall plötzlich auftreten, entwickelt sich die Spinalkanalstenose über längere Zeit und betrifft vor allem ältere Menschen über 65. In diesem Alter bekommen die Leute seltener einen Hexenschuss oder einen Bandscheibenvorfall. Die Spinalkanalstenose drückt sich vor allem durch ein Schwächegefühl oder einen Schmerz in den Beinen beim Gehen aus, der sich beim Gehen verstärkt. Bei der Erkrankung werden die Nervenwurzeln, die im Spinalkanal verlaufen, quasi abgedrückt. Es wird immer enger, immer enger, bis die Patienten nur noch wenige Schritte gehen können, bevor sie zu schwach werden, um weiter zu laufen. Daher kann man diese Krankheitsbilder in der Regel sehr gut unterscheiden.

Zweitmeinungsportal der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft Die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft bietet auf ihrer Seite eine interaktive Karte mit von ihr zertifizierten Wirbelsäulenspezialisten in ganz Deutschland an, um sich gegebenenfalls eine Zweitmeinung einzuholen.

Die Behandlung des Rückenschmerzes hat sich über die vergangenen zwei Jahrzehnte stark verändert. Dies liegt nicht nur an vor allem vorbeugenden Maßnahmen zur Rückengesundheit sondern auch an modernen Operationsverfahren mittels Mikroskop und minimalinvasivem Vorgehen auch bei größeren Operationen.

Diese Komplexität spiegelt sich auch darin wieder, dass sich die Wirbelsäulenchirurgie als eigenständiger Fachbereich etabliert hat, für welchen sich Neurochirurgen, Orthopäden und Unfallchirurgen spezialisieren und unter der Aufsicht der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft zertifizieren können.

"In diesem Rahmen wurde auch unser Klinikum unter Federführung der Neurochiurgischen Klinik als erstes Zentrum in der Bundesrepublik zum Level 1 Wirbelsäulenzentrum der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft zertifiziert." Prof. Meyer

Akutmaßnahmen

Als erste Maßnahme bei akuten Rückenschmerzen gilt ein einfaches Rezept: Schonung und Entlastung für den Rücken. Dies gelingt, wenn man in Rückenlage ein kleines Stützkissen unter die Kniegelenke legt. Eventuell ist auch eine Stufenbettlagerung angezeigt. Bei Muskelverspannungen kann Wärme zur Lockerung beitragen. Bevor man beginnt, mit krankengymnastischen Übungen den Rückenschmerz zu bekämpfen, sollte jedoch der Arzt eine exakte Diagnose stellen, um zu verhindern, dass die Therapie die Symptome sogar verschlimmert.

Physiotherapie in jedem Fall

Die strukturierte, angeleitete und über Monate konsequent durchgeführte Physiotherapie steht bei den meisten Ursachen des Rückenschmerzes zunächst im Vordergrund. Sollte eine Operation nötig geworden sein, hilft die Krankengymnastik dabei, das Operationsergebnis weiter zu verbessern. Welche Methode im Einzelfall sinnvoll ist, sollte mit dem Arzt beziehungsweise dem Physiotherapeuten abgesprochen werden.