Überraschungsgäste: Wie gefürchtet sind Restaurantkritiker?

Im Restaurant "Weisses Rössl" , idyllisch in der historischen Altstadt von Wasserburg am Inn gelegen, war letztes Jahr ein Kritiker da. Anschließend gab es eine Erwähnung im Michelin-Führer. Eine Auszeichnung für die Küche von Marcus Werner. Vor dem Lockdown waren auf seiner Speisekarte beispielsweise Spinatsuppe mit Kabeljau oder Kalbsrücken mit Schwammerlpfannkuchen zu finden. Der Tester entschied sich vor rund einem Jahr für etwas Anderes.

Kritiker bringen Zeit mit – und stellen viele Fragen

Der Koch Marcus Werner betreibt sein Weisses Rössl zusammen mit Ehefrau Magdalena Huber. Ihre Arbeitsteilung: Er ist in der Küche, sie im Service. Deshalb erblickt sie vielleicht zuerst den besonderen Gast.

"In der Regel essen Kritiker drei oder vier Gänge. Das ist mittags dann eher ungewöhnlich. Da muss es bei den meisten schnell gehen. Ein Kritiker nimmt sich dann doch Zeit, alle Gerichte zu probieren. Allerdings werden dann oft Hintergrundfragen zum Restaurant, zur Küche, zu den Produkten gestellt. In einem größeren Umfang, als es ein normaler Gast machen würde."

Jeder Gast ist gleich

"Man macht es, so gut man kann. Und man kann es dann sowieso nicht mehr ändern. Die Soße ist gekocht, die Suppe ist gekocht. Maximal kann man beim Anrichten noch etwas optimieren. Wenn er aufgegessen hat, ist es immer ein gutes Zeichen. Die essen ja den ganzen Tag, besuchen oftmals mehrere Lokale. Wenn der Teller dann leer ist, ist das immer ein gutes Zeichen."

Restaurantkritiker: Ein Traumberuf, wenn auch ein zeitaufwändiger

"Es ist so ein Mix aus Erfahrungen. Vor den Kulissen, hinter den Kulissen. Man muss sich fortbilden und viel essen. Man sollte auch selbst kochen. Wenn man dann guten Willens ist, kann man schon eine ganze Menge erfahren und lernen."

"Es ist nicht der Fall, dass es so weit geht wie bei Luis de Funes in dem berühmten Restaurantkritiker-Film, dass wir uns verkleiden oder falsche Bärte ankleben. Die absolute Anonymität gibt es fast nicht. Denn wenn man das eine Weile macht, egal ob man Journalist ist oder ob man es nebenberuflich macht, kommt irgendwann der ein oder andere Gastronom auf die Idee: Ah, das Gesicht habe ich schon mal gesehen."

Natürlich macht sich auch Wolfgang Fassbender Notizen, aber so wie jeder Tourist auf dem Handy, auch das Essen kann man damit fotografieren. Also ein Schreibblock deutet nicht wirklich auf einen Kritiker hin. Und was bestellt man dann? Fassbender betont, er esse eigentlich alles.