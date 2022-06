Tourismus in geordneten Bahnen: Besuchermanagement im Allgäu

"Diese Seen sind so toll und dann sind sie nochmal reingesprungen in das klare Wasser, und dann schwimmen sie dort und sehen die Berge und denken: 'Boa, genau so, das ist mein ganz persönlicher Glücksmoment!' Und dann kommen sie zurück und haben ein Ticket am Auto. Weil sie keinen Parkplatz gefunden haben und sich an den Seitenstreifen gestellt haben. Was meinen Sie, mit welchem Gefühl Sie nach Hause fahren. Mit so einer Krawatte. Und das Projekt, das wir durchführen und bei dem wir die Chance auch am Alatsee jetzt mal ein bisschen was zu testen, das hat genau diese Stoßrichtung, wo tut’s denn weh und wie können wir die Schmerzen lindern."