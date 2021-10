Nicht weniger als Alles Zum Tod des Universalgenies Hartmut Geerken

Leben und Werk

Hartmut Geerken

hartmut geerken ist am 15. januar 1939 in stuttgart als 'kind für den führer' geboren und lt. google und einigen einschlägigen nachschlagewerken am 25. september 1984 noch zu lebzeiten verstorben. wenn geerken nicht noch am leben wäre, hätte er 2017 seinen 33. todestag begehen können.



zwischen 1945 und 1949 ist geerken augen- und ohrenzeuge des eben im entstehen begriffenen bebop, gespielt von verschiedenen afroamerikanischen gruppen der us forces, die im benachbarten 'weissen ochsen' in schwäbisch gmünd einquartiert waren.



mit seinem vater verbringt er oft mehrere tage im wald, wo sie sich von pilzen und kräutern ernähren. einen ganzen winter übersteht die grossfamilie mit unmengen von eingedünstetem hallimasch. aus dieser zeit stammt geerkens mykophilie.



ab 1947 klavierunterricht bei einer nonne im gmünder kloster st. ludwig. ins jahr 1949 fällt eine erste gedichtveröffentlichung in der kinderbeilage der neuen württembergischen zeitung



1956 mitbegründer des ersten tübinger jazzclubs “downtown” in der haaggasse. 1958 einberufung zum militär, wird aber dank einer erfolgreichen simulation bei der musterung als 'nur im kriegsfalle' eingestuft; den wehrpass versenkt er unmittelbar nach der aushändigung im neckar.



1958-1960 kaufmännische lehre bei der textilfabrik ulrich gminder in reutlingen, die er mit dem diplom 'industriekaufmann im textilfach' erfolgreich abschliesst. während der lehrzeit verdingt er sich als plakatmaler für die unfallverhütung im betrieb. er beginnt bilder mit farben zu malen, die er unmittelbar aus der natur gewinnt und intensiv gedichte zu schreiben. diese lyrische phase dauert bis etwa 1968 (ca. 900 gedichte).



nach der lehre besucht er die wirtschaftsoberschule in reutlingen, wo er in der klasse seine spätere frau sigrid hauff kennenlernt. wirtschaftsabitur 1961.



nach selbststudium macht er im selben jahr das zusatzabitur am gymnasium in freiburg/br. und erlangt damit die volle studienberechtigung. abschlussnote in deutsch: ausreichend. studium der orientalistik (paret, rempis, ritter, höfner, ipşiroĝlu), philosophie (ernst bloch), vergleichende religionswissenschaft (von glasenapp, thieme, buddruss), interdisziplinären kulturwissenschaft (bausinger) und der germanistik (ziegler, jens) in tübingen, constantine/algerien (stipendium (1961) und istanbul (stipendium der türkischen regierung und des daad 1963). zusammen mit sigrid hauff (heirat 1964) am armenischen theater in istanbul unter kevork kabaracian tätig (kulissenmaler und tonmeister).



seit 1983 in wartaweil bei herrsching am ammersee.



ende der 50er jahre erster kontakt mit der musik von sun ra, den er 1971 nach kairo einlädt, um dessen wunsch zu erfüllen, im land seiner geistigen herkunft spielen zu können. geerken besitzt heute eines der umfangreichsten sun ra-archive ('waitawhile sun ra archives').



von 1986 bis 2001 einundzwanzig hörspielproduktionen für den bayerischen rundfunk. 1992 beendigung des arbeitsverhältnisses mit dem goethe-institut (gütig)



während seines sechsjährigen ägyptenaufenthalts ist er mitbegründer (mit salah ragab und edu vizvari) der 'cairo jazz band' sowie gründer und leiter des 'cairo free jazz ensembles'.



1974/75 erfindet geerken das, was man zehn jahre später 'found footage' nennt. aus dem material von ca. 300 aus dem filmarchiv des goethe-instituts kabul auszusondernden 16 mm dokumentar-, lehr- und spielfilmen montiert er den ersten 16 stunden dauernden 'found footage'-film. sein titel ist anfangs "vorfeld", später umbenannt in "die weisse leinwand ist ein rotes tuch".



1993 konzipiert und organisiert er die grosse literaturausstellung 'massnahmen des verschwindens/die familien salomo friedlaender/mynona und anselm ruest im französischen exil' im gasteig in münchen.



1996 findet im bayerischen staatsschauspiel in münchen sein mehrtägiges hörspielprojekt 'null sonne no point' mit dem art ensemble of chicago statt. der zweite teil des projekts 'no point' ist das erste hörspiel, das live ins internet gestellt wird mit der möglichkeit zeitgleich global mit der bühne zu kommunizieren (cd 'zero sun no point' leo records 2001).