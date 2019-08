Kunstnacht in Augsburg Die Lange Nacht der Kirchen und Klöster

Sie ist schon fast eine Institution geworden, die Lange Nacht in Augsburg. Und auch dieses Jahr bietet die Innenstadt eine einzigartige Kulisse. Die Kapellen, Klöster und Kirchen öffnen am 16. Juni zusammen mit den Museen und den glanzvollen Festsälen ihre Pforten, für ein vielseitiges und zeitgenössisches Programm bis spät in die Nacht.

Mit über 150 Konzerten, Lesungen, Führungen, Filmen, Tanz- und Theaterszenen sowie Performances, führt die Kunstnacht an über 50 Spielorten zu den spirituellen Wurzeln der Stadt.

Garten der Benediktinerabtei St. Stephan

Anlass zur diesjährigen Langen Nacht ist das Jubiläum der Benediktiner, sie kamen vor 1000 Jahren als erster Orden nach Augsburg. Zusammen mit vielen anderen Ordensgemeinschaften prägten die Benediktiner lange Zeit die Stadtgesellschaft. Die Ordensgemeinschaften öffnen ihre Kirchen und Kapellen für klassische Konzerte, moderne Kunstperformances und kunsthistorische Führungen. Im idyllischen Klostergarten der Abtei St. Stephan kann der Besucher gregorianischen Chorälen lauschen oder sich in der Sternwarte das Universum erklären lassen. Im Park des Fronhofes erstrahlt spätabends ein Lichterlabyrinth aus vielen Tausend Kerzen. In dieser Leuchtinstallation des Theater Anu, in der sich jeder Besucher auf „Die Große Reise“ begeben kann, trifft man in poetischen Theaterszenen Menschen, die auf der Suche nach ihrem persönlichen Glück sind und begibt sich damit auch auf den Weg in die eigene Mitte.

Namgyal Lhamo - Römisches Museum

Neben dem christlich abendländischen Raum gewähren auch spirituelle Traditionen anderer Kulturen einen Einblick. Die Sängerin Namgyal Lhamo - die Nachtigall Tibets - singt aus ihrer Heimat buddhistische Lieder des Glaubens.

Galata Mevlevi Ensemble - Goldener Saal

Aus dem Nahen Osten reist das Galata Mevlevi Ensemble aus Istanbul an. Das Enesmble steht in direkter Traditionsfolge der angesehensten Sufis und Musiker. Sie zelebrieren im Goldenen Saal das Sema-Ritual der wirbelnden Derwische und entführen in eine fremde faszinierende Welt.