Live-Konzert: Paul McCartney on Stage

Paul McCartney on Stage

Setlist

The Beatles: She’s A Woman

The Beatles: Get Back

Wings: I’ve Just Seen A Face

Wings: Live And Let Die

Wings: Maybe I’m Amazed

Unplugged

Paul McCartney: Bebop- A Lula

Paul McCartney: Here, There and Everywhere

Paul McCartney: Blue Moon Of Kentucky

At the White House

Paul McCartney: Michelle

Paul McCartney: Eleoanor Rigby

Paul McCartney & Dave Grohl: Band on the Run

Paul McCartney: Let It Be