Live-Konzert Dota in der Münchner Muffathalle

Im Mai 2022 gastierten Dota und ihre Band in der Münchner Muffathalle. Die Berliner Songschreiberin und Sängerin wurde als Kleingeldprinzes-sin bekannt. So nannte sie sich, als sie begann, selbstgeschriebene Lieder auf der Straße vorzutragen. In München erinnerte Dota mit einigen Songs, die sie solo zur Akustik-Gitarre sang, an diese Zeit, den größten Teil des Konzerts bestritt sie jedoch mit ihrer kompetenten Band, mit der sie seit vielen Jahren arbeitet.

Von: Markus Mayer