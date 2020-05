Live-Konzert Asa im Ampere in München

Playlist

Fire on the Mountain

Torn

Stay Tonight

Maybe

Until We Try

Satan Be Gone

Jailer

Why Can’t We

Good Thing

Murder in the USA

Be My Man

Nine Lives

Besetzung

Asa – Gesang, Ukulele

Janet Mwose – Background Vocals

Stéphane Bertin – Gitarre

Ludovic Fiers – Keyboards

Kevin Reveyrand – Bass

Jeff Ludovicus – Schlagzeug

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020

Aufnahme des Konzerts vom 27. Februar 2020 im Ampere in München

Ton & Technik: Gerhard Gruber, Lucia Gießübel, Andreas Leis