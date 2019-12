Geschlechterverhältnisse Karlsruher Postulate fordern mehr Gleichberechtigung im Kulturbetrieb

Ob in der Literatur, im Kino, Theater oder Hörspiel: Männer erzählen, Frauen werden erzählt. Daran hat sich auch im Jahre 2019 nicht viel geändert. Im Rahmen der ARD Hörspieltage erarbeitete ein Team Richtlinien, wie mehr Gleichberechtigung im Kulturbetrieb möglich ist. Die BR-Hörspielabteilung will sich die Karlsruher Postulate zu Herzen nehmen und arbeitet an einem zunehmend weiblicheren Programm.

Von: Valerie Trebeljahr