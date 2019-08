Live-Konzert The Tallest Man On Earth im Circus Krone in München

Setlist

To Just Grow Away

Hotel Bar

What I've Been Kicking Around

Revelation Blues

Love Is All

Somewhere In The Mountains

I'm A Stranger Now

My Dear

King Of Spain

Kids On The Run

Dreamer

Besetzung

Kristian Matsson - Gitarre, Gesang, Banjo, Piano

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019

Aufnahme des Konzert vom 08.06.2019 im Münchner Circus Krone

Ton & Technik: Marko Kaminsky, Roland Zweckinger, Björn Bruch