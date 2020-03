Live-Konzert "Sing the Truth" bei der 50. Internationalen Jazzwoche Burghausen

Playlist

Rocksteady

River

Once In A Lifetime

Africa

The New Game

Mista

Better Be Good To Me

Proud Mary

Besetzung

Angelique Kidjo - Gesang

Dianne Reeves - Gesang

Lizz Wright - Gesang

Terri Lyne Carrington - Schlagzeug

Ben Williams - Bass

Chris Bruce - Gitarre

Jon Cowherd - Klavier, Fender-Rhodes

Edmar Colon - Hammondorgel, Tenorsaxophon

Manulo Badrema - Perkussion

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019

Aufnahme des Konzerts vom am 27.03.2019 bei der 50. Internationalen Jazzwoche Burghausen

Ton & Technik: Tom Schinko, Lucia Gießübel, Robert Hasler, Andreas Kiehlechner