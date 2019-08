Live-Konzert Ryan Bingham in der Münchner Freiheizhalle

Setlist

Got Damn' Blues

Tell My Mother

Hard Times

Nothin' Holds Me Down

Long Way From Georgia

Malaguena

Hallelujah

Situation Station

Wolves

The Weary Kind

Ever Wonder Why

Besetzung

Ryan Bingham - Gesang, Gitarre, Mundharmonika

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019

Aufnahme des Konzert vom 02.05.2019 in der Münchner Freiheizhalle

Ton & Technik: Thomas Schinko, Klaus Mau, Daniel Scholz