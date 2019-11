Obacht, Advent! Mit Gerald Huber durch die Vorweihnachtszeit

Was hat die Mistel mit dem Barbarazweig zu tun? Was haben Lebkuchen und Leberkäs gemeinsam? Und wie ist eigentlich der Adventskranz entstanden? Schlauer werden in der Adventszeit mit unserem Historiker und Bayern 2-Redakteur Gerald Huber!

Von: Gerald Huber