Bayern2 das Feiertagsmagazin / Bayern 2 am Samstag-Vormittag / Bayern 2-regionalZeit Silvia Wilhelm

Das war schon als Kind so. Frühmorgens, wenn meine Eltern noch schliefen, hörte ich mir unermüdlich die vielen Folgen von „Meister Eder und sein Pumuckl“ an, die mein Vater vom Radio aufgenommen hatte.

Das Radio ist mein Begleiter geblieben. Schon im Studium war mir klar, da will ich mitarbeiten. Nach dem Volontariat war ich viele Jahre Reporterin für das Münchner Mittagsmagazin. Da begegnete ich Menschen, die wirklich was zu sagen haben. Es entstanden lange Features mit Zeitzeugen, z.B. über die „Münchner Nachkriegsjahre“ oder über den Autor Michael Ende. Auch bei meinem Südamerika-Aufenthalt porträtierte ich interessante Menschen für Bayern 2. Da war z.B. ein Niederbayer in Ecuador, der vielen Indios durch seinen unermüdlichen Einsatz zu einem besseren Leben verhalf. Bewundernswert.

Inzwischen begegnen mir die spannenden Gesprächspartner und guten Geschichten als Moderatorin von „Bayern2 das Feiertagsmagazin “, „Bayern 2 am Samstag-Vormittag“ und der „regionalZeit“. Dazu die schnellen Informationen, Hintergründe und Seitenblicke auf das Geschehen in der Welt wie auch vor der eigenen Haustür – das macht für mich den Reiz von Bayern 2 aus.