Bayern 2 - Das Feiertagsmagazin Daniel Ronel

"Eigentlich wollte ich ja Pilot werden. Aber das war mit meinen Augen nicht zu machen. Also besann ich mich auf ein anderes, auch nicht unwichtiges Sinnesorgan: das Ohr. Und weil ich als Kind schon gerne und immerzu Radio gehört habe, zog es mich recht geradlinig zum Hörfunk.

Beim BR gab man mir frühzeitig die Chance, mich zu beweisen - während ich nebenbei an der Uni München ein Diplom in Journalismus erwarb und weitere Qualifikationen an der Deutschen Journalistenschule sammelte. Was mich heute zu einem diplomierten (!) Journalisten macht, Radiomann und Möchtegernpiloten.

Ich reise gerne nach Amerika, mag Musik, Sport und Filme. Für den BR bin ich als Autor und Moderator im Einsatz - und sitze bei Bayern 2 am Mikrofon von Bayern 2 - Das Feiertagsmagazin. Immer wieder an Feiertagen und immer wieder gerne.

Deshalb mein Tipp: Hören Sie auf Ihren Bauch, halten Sie die Augen offen und tun Sie Ihren Ohren Gutes - mit Bayern 2."