Zündfunk Alexandra Martini

Social Media verändert unsere politischen und sozialen Debatten. Während Minderheiten und emanzipatorische Bewegungen dadurch Gehör finden, pushen gleichzeitig Algorithmen Hass und Hetze und wir befinden uns immer mehr in unseren „Bubbles“. Radiomachen auf Bayern2 bedeutet für mich, immer wieder Brücken zu bauen, in die Tiefe zu gehen, verschiedene Stimmen zu hören. Denn unsere Wirklichkeit ist ambivalent: oft widersprüchlich, kleinteilig, fluide und komplexer als ein Tweet. Ständig neues zu lernen, unterschiedliche Perspektiven auf den großen politischen Kontext zu erfahren, das Schräge und Unvorhergesehene in Leben, Kunst und Politik zu zelebrieren, das hält mich am Mikrofon. Und besonders freut es mich, bei On Air oder online mit unseren Hörerinnen und Hörern in Kontakt zu kommen. Denn Radio ist keine Einbahnstraße!