radioWelt Stefan Kreutzer

Wir werden täglich von Informationen überschüttet und haben immer weniger Zeit, diese einzuordnen. Welche Auswirkungen hat das neue Gesetz für uns alle? Und warum hängt das Hochwasser in Thailand auch mit unserem Klima in Bayern zusammen? Für solche Fragen nimmt sich die Bayern 2-radioWelt gerne Zeit. Egal ob aktuelle Live-Gespräche mit unseren Korrespondenten, Hintergrund-Reportagen oder Experten-Interviews: Wir fassen jeden Tag das Wichtigste aus Bayern, Berlin und der Welt für Sie zusammen.

Besonders Spaß an diesem Magazin machen mir aber auch die überraschenden Momente, Einblicke in eher unbekannte Themen, die das Programm so vielseitig machen. Wie hätten wir sonst je erfahren, dass es Esel gibt, die extra für Advent-Krippen gezüchtet werden. Oder warum sich halb Spanien zu Silvester schon mal an Trauben verschluckt hat?