Mikrobiom und Hormone Meine Hormone, mein Darm und ich

"Das heißt, wenn Sie sich sehr einseitig ernähren, dann passt sich ihr Körper innerhalb von Stunden bis Tagen an – es passen sich also die Zellen des Darmes mit dem an, was sie produzieren, also den Hormonen. Manches wiederum regulieren wir über Monate z.B. bei längerfristigen Hungerperioden. Wer zum Beispiel eine Fastenkur macht, dessen Darm stellt sich in seiner Produktion über Wochen und Monate um. Und das ist ja auch seine Hauptaufgabe als Botenorgan, auf Veränderungen und Umstellungen im Essen, auf Fasten und Nüchternphasen, aber auch auf exzessives Essen empfindlich zu reagieren und diese Zustände an den Körper weiter zu melden."