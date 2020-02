Kommentar zu Weinstein-Urteil Schuldspruch wiegt schwerer als "Lebenslänglich"

Nach Tagelangen Beratungen der Geschworenen, wurde der einstige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein in New York wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen. Das Strafmaß steht noch nicht genau fest. Ist das nun ein Erfolg für die Frauen? Oder ein Teilerfolg? Und hat die Me too Debatte durch den Prozeß gewonnen? oder eher drunter gelitten? Antje Passenheim kommentiert.

Von: Antje Passenheim