Kommentar zur Flüchtlingssituation Europa verrät seine Ideale

In Griechenland zeigt sich die EU derzeit als Festung, die Grenze wird mit Stacheldraht und Tränengas gegen Flüchtlinge gesichert. Und wer es doch aus der Türkei hinüberschafft, landet in einem der völlig überfüllten Insel-Lager. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Griechenland kürzlich dafür gedankt, dass es gerade das europäische Schutzschild sei. Ein Verrat an den eigenen Idealen, kommentiert Ingo Lierheimer.

Von: Ingo Lierheimer