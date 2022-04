Verkehrswende: Kanal statt Autobahn zwischen Nürnberg und Fürth

"Der Ausweichverkehr soll sich verlagern und er soll reduziert werden – das Reduzieren ist der wesentliche Faktor. Unser Projekt soll natürlich ein Stellhebel sein, um die Verkehrswende beschleunigt voranzubringen, also Umverlagerung in den öffentlichen Nahverkehr, in die neuen Angebote, die unter anderem auf dem Wasser ja passieren sollen, Umverlagerung in Fahrradverkehr, Fußgängerbeziehungen werden aufgewertet, und der nicht verhinderbare Verkehr, also der Quellverkehr und Zielverkehr aus dem Quartier raus, der soll natürlich nach wie vor möglich sein, dafür haben wir aber genug Infrastruktur in der Stadt. Die Verkehre, die von außen den Frankenschnellweg gerade nur zum Durchrumpeln nutzen, die sollen bitte vor der Stadt abgeleitet werden."