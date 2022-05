Eins zu Eins. Der Talk / Nachtmix / Bayern 2 am Sonntagvormittag Kaline Thyroff

Den Moment, in dem ich beim Münchner Aus- und Fortbildungssender M94.5 zum ersten Mal einen Stapel meiner Lieblingsplatten spielen durfte, werde ich nie vergessen.

Mich haben aber immer auch die Erzähler im Radio fasziniert. Neben meinem Soziologiestudium habe ich jede freie Minute genutzt, um Sendungen zu moderieren oder – noch besser – mir von anderen in Interviews ihre Geschichten erzählen zu lassen. Bei Puls habe ich gelernt, was gute Fragen sind. Beim Bayern 2-Nachtmix, dass es zu jedem Song (mindestens) eine Geschichte zu erzählen gibt. Und bei DRadioWissen vom Deutschlandradio, wie man im Radio gute Gespräche führt. Um die darf ich mich - ganz zurück in der Radioheimat beim BR - als Redakteurin und Moderatorin von Eins zu Eins. Der Talk kümmern – mit Gästen, von denen wir jeden Tag aus einer anderen Perspektive übers Leben lernen können.