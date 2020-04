Geheimwissen Die legalen Tresorknacker

Private Tresoröffnungen bieten viele Schlüsseldienste an. Florian Hecht aus dem oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth hat einen solchen Dienst nach einem unverhofften Tresor-Fund beauftragt.

"Diesen alten Tresor haben wir hinter der Tapete, eingemauert in die Wand, entdeckt. Den hatte wohl mein Großvater irgendwann mal einbauen lassen. Wir hatten keine Ahnung, was da drin ist. Kurz und gut: Wir haben dann einen Panzerknacker kommen lassen. Der hat sich dann ans Werk gemacht, wir standen drum herum. Vor dem inneren Auge – muss ich ganz ehrlich sein – habe ich mir schon Goldmünzen entgegenpurzeln sehen. Dann der große Moment, der Tresor ging quietschend auf und: Nix!" Florian Hecht

Holger Raum und Stefan Bruckner: legale "Panzerknacker"

Nach der Öffnung gab‘s lange Gesichter: Nur ein paar alte Quittungen lagen darin. Der nicht mehr nutzbare Tresor wurde verschlossen, die Wand neu verputzt. Solche Enttäuschungen erleben Holger Raum und Stefan Bruckner immer wieder. Auch sie öffnen alte und neue Stahlschränke, wenn sie nicht mehr aufgehen. Sie gehören zu den wenigen Spezialisten in Deutschland, die Tresore ohne Zerstörung öffnen, so dass sie danach weiterhin verwendbar sind. Gerufen werden sie nicht nur von privaten Tresorbesitzern.

"Uns rufen Behörden, Banken, Nachlassverwalter, Privatleute, kleine Geschäfte, Supermärkte. Jeder Supermarkt hat einen Tresor, jedes kleine Geschäft hat in der Regel einen kleinen Tresor. Eigentlich so ziemlich jeder." Stefan Bruckner, Tresoröffner

"Unsere Prämisse ist ja, den Behälter zu erhalten. Wenn ein Wandtresor zum Beispiel gewaltsam aufgebrochen wird, dann habe ich einen kaputten Tresor in der Wand. Den muss man rausbrechen oder zubetonieren, das ist ein Aufwand. So ist die Erhaltung in der Regel die günstigste Variante." Holger Raum, Tresoröffner

Ihren Firmensitz haben die Tresoröffner in der Nähe von Landsberg am Lech. In einer Halle stehen mehrere Hundert Tresore: Alte und neue, einige so groß wie Kleiderschränke. Die meisten in perfektem Zustand und mit zum Teil ausgeklügelten Mechanismen.

"Der hat jetzt nur Schlüsselschlösser und eine Klickerkombination. Entweder stellt man es nach der Skala ein, oder wenn man ein Auge, ein Gehör dafür hat, kann man sich auch die Klicks merken, wie man den einstellen muss." Holger Raum, Tresoröffner

Tresoröffner werden auch nach Einbrüchen gerufen

Ein alter Tresorschlüssel

Und dann geht er auf, der Panzerschrank. Wegen des Unterdrucks saugt sich die Luft geräuschvoll ins Innere. Um die fünf Tresore öffnen Holger Raum und Stefan Bruckner pro Monat. Nicht immer geht es um verloren gegangene Schlüssel. Ein Einbruch kann auch der Grund sein, dass sie gerufen werden.

"Da haben die Einbrecher dann im Schlüsselloch mit einem Schraubenzieher rumgepopelt und das Schloss beschädigt, jetzt funktioniert das nimmer so richtig. Die wollen den aber behalten, weil er so schön ist und noch vom Großvater stammt. Durchaus tauchen derzeit viele antike Tresore auf, an denen irgendwas zu machen ist. Vielleicht gibt’s auch Leute, die sagen: Ich will mir nicht unbedingt einen neuen kaufen, ich hab das Ding ja noch da, es fehlt bloß der Schlüssel oder es zwickt irgendwo, da lässt man nochmal jemanden drüber schauen, zur Zeit tauchen wieder ein paar auf." Holger Raum, Tresoröffner

Zum Tresoröffnen braucht es sehr spezielles Werkzeug

Ein Etui mit "Pick-Werkzeug" zum Öffnen von Tresoren

Wer Tresore gewaltlos öffnen will, braucht spezielles Werkzeug. So speziell, dass Holger Raum und Stefan Bruckner es selbst anfertigen. Hilfreich sind auch die vielen Tausend Schlüssel, die sich bei ihnen angesammelt haben.

"In der Regel schmeiß ich nie einen Schlüssel weg, denn in der Regel kann man auch aus einem älteren Originalschlüssel noch etwas machen: Ihn irgendwie umarbeiten oder nochmal wiederverwenden, weil das eben auch – wie die Tresore selbst – hochwertige Materialien sind, besser als das, was es heutzutage an Rohlingen gibt. Dann arbeite ich die auch mal wieder um für Kunden, die sowas brauchen." Holger Raum, Tresoröffner

"Da steckt eine ganze Menge Arbeit drin, so ein Werkzeug zu entwickeln, da kommen ständig neue Schlosstypen raus. Man muss sich ständig damit beschäftigen, neue Schlosstypen besorgen, analysieren, gucken, was könnte man da machen und dann ein neues Werkzeug bauen, was darauf passt." Stefan Bruckner, Tresoröffner

Diskretion gehört zum Beruf des Tresoröffners

Während sich Holger Raum um die mechanischen Schlösser kümmert, öffnet Stefan Bruckner elektronisch gesicherte Schränke. Wie genau sie Tresore öffnen – gehört ebenso zum Berufsgeheimnis, wie ihr Spezialwissen. Das haben sich die Tüftler selbst angeeignet. Und was die von ihnen geöffneten Behälter so alles preisgeben – auch das behalten Holger Raum und Stefan Bruckner für sich. Im Interesse ihrer Kunden ist Diskretion ein wesentlicher Teil ihres Geschäftsmodells.