Friedrich von Hessing Schreiner, Wunderdoktor, Bäderfürst

Noch immer gibt es in Göggingen südlich von Augsburg die Hessing-Kliniken als Kompetenzzentrum für Orthopädie und Gesundheitsvorsorge, betrieben von der 1918 gegründeten Hessing Stiftung. Sie sind benannt nach eben jenem Friedrich Hessing, ab 1913 Ritter von Hessing, der am 19. Juni 1838 auf die Welt kam und am 16. März 1918 hochgeehrt und dekoriert starb. Er liegt auf dem Friedhof in Göggingen begraben. Sein Geburtstag jährt sich 2013 zum 175. Mal.