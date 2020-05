Familiendynastie Schneider: Wie der Vater, so der Sohn

"Mein Sohn bereitet sich auf die Nachfolge vor. Das ist schon vereinbart. Er weiß, was ihn erwartet. Er ist jetzt 24, hat seine Studien mit Bravour beendet. Er fängt jetzt an zu arbeiten, in einem ganz anderen Bereich. Um sich Erfahrungen anzueignen. Und in fünf, sechs Jahren möchte er nach Hause kommen. Ich denke, dann werden wir noch eine Zeitlang parallel zusammenarbeiten und dann werde ich mich anderen Dingen zuwenden."