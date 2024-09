Was die Rückkehr von Punica über unsere Markenwelt verrät

Die Markenzeichen einer Marke

Die viel beschworene "Markentreue" der Kunden wird von der Anbieterseite nicht immer erwidert. Wer seit den 80er Jahren Punica-Stammkunde war, kaufte ein Produkt, das immer wieder einen anderen Hersteller hatte – und bald wohl auch einen anderen Inhalt hat. Was zur Frage führt, was das eigentlich ist: eine Marke?

"Eine Marke besteht aus zwei zentralen Elementen", erklärt Karsten Kilian, Professor für Marken- und Medienmanagement an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt: "Einmal ihre Bekanntheit – Name, Logo, der Werbeauftritt – und zum anderen das Image, also etwa, ob die Marke noch als modern und frisch gilt." Wer das Produkt dahinter fabriziert, geht an der Aufmerksamkeit des Konsumenten oft vorbei. "Oder wussten Sie, dass die Firma Katjes auch hinter Ahoj-Brause und Bübchen-Shampoo steht?" Und "Wagner Pizza" zu Nestlé gehört, Whiskas zu Mars und "Weihenstephaner Joghurt" der Großmolkerei Müller.

Im Fall von Punica geht es nun offenbar darum, die Bekanntheit der Marke zu nutzen und mit einem zukunftsweisenden Image einzukleiden.

Kult oder Schnee von gestern: Das flüchtige Wesen von Marken

Nach Kilians Einschätzung genau zur rechten Zeit – schon während der durstigen Sommermonate hatten einige Läden Punica wieder im Sortiment. Doch der Markenprofessor meint vor allem: "Ist eine Marke erstmal einige Jahre verschwunden, wird es schwer, sie jenseits von Nostalgie-Nischen noch erfolgreich weiterzuführen." Die Supermärkte haben die Lücke im Regal dann längst mit anderem gefüllt. Das Gleiche gilt für die Kunden und ihre Einkaufswägen.

Und auch die Marke selbst ist ein flüchtiges Wesen. "Nach fünfjähriger Nicht-Nutzung droht das Erlöschen der Markenrechte", weiß Kilian. "Das dürfte der Hauptgrund dafür sein, dass der Konzern 'Mars Wrigley' seinen Schokoriegel 'Raider' nach der Umbenennung in Twix immer mal wieder als 'Raider Sonderedition' unter die Leute bringt."

Wie die Wiederauferstehung einer Marke gelingen kann

Dass die Wiederkehr von Punica eine Erfolgsgeschichte wird, ist für Kilian noch nicht ausgemacht. Zwar gibt es immer wieder "Kult"-Marken, die auf dem Markt lange keine ganz große Rolle mehr gespielt haben oder gar, so Kilian, "im Wachkoma lagen", um dann doch wieder zu reüssieren – von Birkenstock über Casio-Uhren bis zum Knack&Back-Brötchen. Doch dafür gibt es klare Voraussetzungen. "Beim Ehrenberg-Bass-Institut im australischen Adelaide, wo sie lange dazu geforscht haben, spricht man von 'Mental und Physical Availability' – also mentaler und realer Verfügbarkeit".

Erstere, die mentale Verfügbarkeit, erklärt Kilian so: "Ihre Frau schreibt 'Saft' auf den Einkaufszettel, und Sie greifen spontan zu Punica. Oder noch besser: Ihre Frau schreibt gleich 'Punica' auf". Die zweite Bedingung, die reale Verfügbarkeit: Punica findet wieder einen Platz im Supermarktregal. Um diese Plätze aber wird derzeit heftig wie selten gestritten.

Machtkampf im Supermarktregal

In Deutschland machen vier Händler – Aldi (Nord und Süd), Lidl (mit Kaufland), Edeka (mit Netto) und Rewe (mit Penny) – 80 Prozent des Umsatzes auf dem Lebensmittelsektor und können daher oft den Preis und ihre Gewinnmargen bestimmen. "Die Hersteller wollen das aber auch", sagt Kilian. So kommt es, dass Marken wie Kellogg's Cornflakes und Mirácoli bisweilen im Angebot fehlen. Mal werfen die Händler die Produkte aus den Regalen, über deren Preise gestritten wird, mal liefern die Hersteller einfach nicht mehr, manchmal wird sogar vor Gericht gestritten.

Für die Hersteller kommt es dann darauf an, ob sie sich das leisten können. "Kellogg's ist sehr international und hat 130 Produkte im Angebot, die spüren es nach einer Auswertung des 'Handelsblatts' kaum im Umsatz, wenn sie ausgelistet werden. Haribo eröffnet erfolgreich eigene Läden, wie vorher die Sportartikelhersteller. Ein mittelständischer Betrieb wie 'Schamel Meerrettich' kann das nicht so leicht", sagt Kilian.

Für Punica und seine Wasser-Frucht-Süßstoff-Mischungen wird es nun darum gehen, ob die Händler den verlorenen Saft wieder aufnehmen, ob die Käufer die alte Marke mit neuem Geschmack noch haben wollen und ob sie bereit sind, einen höheren Preis zu schlucken.